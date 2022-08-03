Москва, 3 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Непляжный отдых за границей в середине августа по некоторым направлениям подешевел. Минимальные цены по цене десятидневного пакетного тура с завтраком и с перелетом составляет около 70 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Mark Ahsmann Стамбул

Самое дешевое направление непляжного отдыха — Стамбул (Турция), стоимость тура составит более 67 тыс. рублей. На втором месте — Узбекистан (более 104 тыс. рублей), на третьем — Кавминводы (более 119 тыс. рублей).

Самое дорогое направление непляжного отдыха в августе — это Сербия. Стоимость тура в эту страну на двоих составит 324 тыс. 608 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен список зарубежных стран, куда российские туристы смогут лететь летом 2022 года на отдых прямыми авиарейсами без пересадок.

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