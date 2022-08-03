Тегеран, 3 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Переговоры по ядерной сделке с Ираном продолжатся в Вене 4 августа. Об этом сообщило издание Tehran Times.

Вена

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«Новый раунд переговоров в Вене… пройдет завтра [4 августа]», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран приветствует любую инициативу, способствующую заключению ядерной сделки. Он также добавил, что сроки следующего раунда переговоров между Тегераном и группой 4+1 вскоре будут определены.

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Напомним, ранее 3 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что иранская делегация в течение нескольких часов отправится в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке. По словам дипломата, в ходе этого раунда переговоров состоятся «обсуждение и обмен мнениями по поводу представленных сторонами предложений, включая идеи, предложенные Ираном».