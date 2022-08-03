Донецк, 3 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике погибла командир артиллерийского дивизиона, полковник Ольга Качура, известная под позывным «Корса». Об этом 3 августа сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В личном телеграм-канале Сладков опубликовал видео, в котором рассказал о смерти Ольги Качуры. По его словам, автомобиль, в котором находилась офицер, обстреляли под Верхнеторецким.

Данные о гибели «Корсы» также подтвердил мэр Горловки Иван Приходько.

Качура возглавляла подразделение, в котором служили 140 военнослужащих.