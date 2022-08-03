Москва, 3 августа 2022, 15:59 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведал земляков, раненных при выполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Как отметил Калиматов, настроение у бойцов отличное, они полны желанием как можно скорее продолжить свой ратный труд.
Напомним, ранее 19 раненых бойцов из Ингушетии в госпитале в Москве навестили депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев («Единая Россия») и постоянный представитель республики при президенте России Муслим Оздоев.
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