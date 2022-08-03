Москва, , 15:59 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведал земляков, раненных при выполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Как отметил Калиматов, настроение у бойцов отличное, они полны желанием как можно скорее продолжить свой ратный труд.

В госпитале Mil.ru

«Общаясь в госпитале с нашими бойцами, я еще раз убедился — боевой дух у них очень высокий. Они выразили готовность высоко держать честь Ингушетии и сделать все возможное, чтобы эффективно решать поставленные перед ними задачи. Хочу сказать всем участникам спецоперации — вы честь и совесть нашей республики Ингушетия, и мы вами гордимся!» — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее 19 раненых бойцов из Ингушетии в госпитале в Москве навестили депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев («Единая Россия») и постоянный представитель республики при президенте России Муслим Оздоев.

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