Белгород, 3 августа 2022, 16:02 — REGNUM В 2022 году на догазификацию частных домов в Белгородской области направлен 621 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона.
Региональная программа предусматривает в 2022 году строительство 206 км сетей газоснабжения преимущественно в новых микрорайонах ИЖС, в течение первого полугодия уже построено 94 км сетей. Общий уровень газификации региона один из самых высоких в России — 98,2%.
В целом до конца 2022 года запланировано создать техническую возможность для подключения к газовой сети почти 16 тысяч белгородских домовладений.