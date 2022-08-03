Белгород, 3 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В 2022 году на догазификацию частных домов в Белгородской области направлен 621 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Подключение газа в частном доме

Региональная программа предусматривает в 2022 году строительство 206 км сетей газоснабжения преимущественно в новых микрорайонах ИЖС, в течение первого полугодия уже построено 94 км сетей. Общий уровень газификации региона один из самых высоких в России — 98,2%.

«Нужно проводить информационную работу с собственниками негазифицированных частных домов. Для этого нам, в первую очередь, нужно понимать, какие виды льгот или иной помощи мы можем предложить каждому человеку при подключению к газу. Необходимо систематизировать эту информацию», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В целом до конца 2022 года запланировано создать техническую возможность для подключения к газовой сети почти 16 тысяч белгородских домовладений.