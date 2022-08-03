Кемерово, 3 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2022 году на поддержку аграриев из всех уровней бюджета будет выделено около 1 млрд рублей: 594,6 млн рублей — на развитие животноводства и 352,9 млн рублей — на растениеводство. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области Уборочная кампания в Кузбассе

«На наших аграриях лежит особая ответственность, их задача — обеспечить Кузбасс доступными и качественными продуктами, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Напомним, что в Кемеровской области уже стартовала уборочная кампания. Аграрии планируют собрать около 1,7 миллиона тонн зерна.