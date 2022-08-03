Донецк, 3 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Петровский район Донецка и посёлок городского типа Александровка в течение пяти минут были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 15:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 15:35 ВСУ произвели обстрел Александровки, выпустив по ней 18 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в пролив Босфор вошёл сухогруз с украинским зерном, который ранее первым после заключения зернового соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН вышел из порта Одессы.