Истра, Московская область, 3 августа 2022, 15:56 — REGNUM По неподтвержденной пока информации часть сотрудников горящих в Подмосковье складских помещений не покинули территорию предприятия. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал Readovka.
Речь идёт как минимум о двух людях — начальнике смены и его коллеге, которые якобы не покинули складские помещения. Их судьба на данный момент неизвестна.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на складских помещениях в Подмосковье пострадали по меньшей мере 11 человек.
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