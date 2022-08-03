Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. По неподтвержденной пока информации часть сотрудников горящих в Подмосковье складских помещений не покинули территорию предприятия. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал Readovka.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

Речь идёт как минимум о двух людях — начальнике смены и его коллеге, которые якобы не покинули складские помещения. Их судьба на данный момент неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на складских помещениях в Подмосковье пострадали по меньшей мере 11 человек.