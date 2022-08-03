Сан-Сальвадор, , 15:55 — REGNUM Проливные дожди периодически обрушиваются на столичные районы Сальвадора с вечера 1 августа. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Ливень (сс) George Hodan

Отмечается, что специалисты проводят профилактические мероприятия, такие как осушение канализационных труб, разбор завалов и уборка твердых отходов для обеспечения безопасности сальвадорцев.

В течение последних нескольких дней на территории Сальвадора прошли сильные дожди с порывами ветра.

Власти попросили водителей увеличить дистанцию на дорогах, избегать опасных маневров и включать проблесковые маячки, чтобы снизить риск аварий при движении во время сильных дождей.

Директор службы гражданской обороны Луис Амайя сообщил, что за последние несколько дней число погибших в стране возросло до 18 человек, большинство из них — в результате дорожно-транспортных происшествий, число которых уже достигло 171.