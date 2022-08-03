Владимир Павленко, 3 августа 2022, 17:03 — REGNUM Как же «волатильно» у нас… даже не общественное мнение, а часть «экспертного» сообщества. И ведь нет понимания, что повторяют американскую повестку, суть которой в преднамеренном распространении фейков, которые поощряют завышенные ожидания, а потом, когда эти «ожидания» не сбываются, начинается основной этап спецоперации — демонизация под предлогом обвинений в «слабости» тех, кто будто бы «обещал, но не выполнил». Иногда отделить зёрна от плевел действительно трудно, и позволяет это сделать только развитие тех или иных ситуаций в пространстве и во времени, которое, как известно, — четвертое измерение. Отсюда «мораль сей басни такова»: не надо спешить с оценками, раздавать эпитеты и расклеивать ярлыки «по горячим следам». Следует придержать полет собственной буйной фантазии, услужливо отыскивающей кругом «предательство и измену», и взять паузу, умение держать которую отличает опытных политиков (и экспертов без кавычек) от диванной шпаны, по любому поводу восклицающей: «Усе пропало, хватай мешки — вокзал отходит!»

Вавилонская блудница. Гравюра. 1523
Вавилонская блудница. Гравюра. 1523

Не пропало и не отходит. Прежде чем перейти к первым итогам скандального заворота американской спикерши на Тайвань, в мятежную провинцию Китая, вспомним, как у нас еще несколько лет назад по любому поводу верещали речитативом: «Путинслил». Все и вся. Сердюкова с его «женским батальоном», Украину, пенсионную реформу и так далее по списку. Да чего уж там: сопровождением к стамбульским переговорам тоже шли те же самые спекуляции. Что выяснилось? Под прикрытием сердюковского «батальона» была проведена уникальная по эффективности военная реформа, давшая армии и флоту то, чего у нас не было, — высокоточное оружие, гиперзвук и обновленную триаду СЯС — стратегических ядерных сил. Для этого, между прочим, реанимировали социализм в отдельно взятом ОПК. С прямым финансированием из бюджета, минуя замкнутый на МВФ и его кураторов «экономический блок» правительства. Кому сейчас непонятно, что без этого ни вести СВО, ни одновременно сдерживать Запад, а также держать контроль над обстановкой ещё и в Сирии было бы невозможно? «Калибры», которые по западным подсчетам у нас давно должны были закончиться, но «никак не кончаются», разве не стоят денег, взятых в том числе за счет реформы пенсионной системы, давайте уж откровенно? На Украину в 2014 году, повторимся, без тех же «Калибров» соваться не имело смысла, получился бы Грозный новогоднего образца 1995 года. А Стамбул? По факту главным его результатом стала фиксация стойкого отказа киевского режима от всяких переговоров. Американцы запрещают или сами не хотят — вопрос уже второй. Именно провал Стамбула позволил подтвердить и закрепить цели СВО, когда в воздухе действительно запахло чем-то нехорошим. Получается, и на старуху бывает проруха! Так кто у нас «слил» и «сливает»? Путин или дешевые алармисты, что от войны, что от мира?

Кстати о «старухе». В оценке визита Нэнси Пелоси на Тайвань существует ряд аспектов, к которым не имеет отношения тот вой, который со вчерашнего вечера стоит в блогосфере. В нем, к сожалению, участвуют и достаточно заслуженные люди, но в международных делах мыслящие, однако, прямолинейно, от руководителей государственных СМИ до героев СВО. На деле, огульные обвинения в том, что «слил» уже Си Цзиньпин, — это одно из двух. Или издержки канувшего в Лету «европейского вектора», когда, подобно поздним советским пропагандистам, душа на Западе, но по должности его положено ругать и вот наконец-то появляется, как кажется, повод выплеснуть вовне свое нутро (в первом случае). Или искреннего, в меру понимания, но не вполне компетентного и чрезмерно эмоционального вторжения не в свой круг вопросов (во втором).

Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
kremlin.ru

Первый аспект. Поступив так, как поступили, бравируя своей «исключительностью» и, как упомянул глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму (страну — средоточие совместных российских и китайских интересов), «безнаказанностью», США, давайте прямо, сожгли мосты в отношениях с Китаем. При том, что у этих отношений большая предыстория, тесно переплетенная, кто помнит, с нашими собственными интересами советских времен, которые этими отношениями были ущемлены. Дональд Трамп, перещеголять которого в антикитайских устремлениях попыталась нынешняя вашингтонская администрация, для Пекина — уже из разряда практически «неприкасаемых» как запустивший маховик торговой войны, давший старт нынешней уже военно-политической конфронтации. Единственный шанс в США наладить с КНР отношения был у демократов, приход которых в январе 2021 года в верхах Поднебесной встретили со сдержанным оптимизмом.

Сейчас, после всего произошедшего, демократы для Пекина хуже республиканцев, экс-госсек от которых Майк Помпео, совершавший провокационный визит на Тайвань еще в прошлом году, собиравшийся и сейчас, был вычеркнут из списка американской делегации после разговора Байдена с Си Цзиньпином (Помпео запрещен въезд в Китай). С этой точки зрения Демпартия, конечно, нагребла предвыборных очков внутри страны, но сами США и их президент очень много потеряли за рубежом. В частности, из-за откровенно проституционной позиции, занятой на переговорах с председателем Си в отношении тайваньского вояжа Пелоси. «Я не я, и лошадь не моя». В смысле: я — президент, стало быть, главковерх, но Конгресс мне не подчиняется и «дует в свою дуду». При этом авианосные ударные группы 7-го флота, коим «я — главковерх», идут к Тайваню прикрывать представительницу этого самого Конгресса. Но «я как главковерх к этому отношения не имею» (прямо Игорь Ильинский в завершающем кадре «Карнавальной ночи»!). Кому, спрашивается, втираются очки?

Второй аспект. Безобразный демарш официального Вашингтона (именно официального Вашингтона, а никакой не Пелоси) дает новый импульс дальнейшему укреплению российско-китайских отношений. А также тому широкому альянсу, который начал буквально в последние дни, с тегеранского визита Путина и антиамериканского разворота Саудовской Аравии, складываться вокруг московско-пекинской оси. Впереди, в сентябре, саммит ШОС, на котором, заранее предвидим, произойдет очень много интересного. И не случайно именно на фоне американского демарша Лавров начал свое турне по Юго-Восточной Азии (ЮВА), которое, по официальным комментариям российского МИД, проходит с мирной и добрососедской, а не провокационной и подрывной, как американская, повесткой. Общеизвестна также официальная позиция МИД России:

«Рассматриваем её (Пелоси — В. П.) визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе».

Прямая противоположность комментарию Белого дома, что, будто бы, «ничего сверхъестественного не происходит» и негативная реакция Китая якобы «чрезмерна».

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Gage Skidmore

Не случайно также, что именно одновременно с тайваньской темой всплыл вопрос непосредственного участия США в украинском конфликте, где Пентагон, оказывается, играет роль наводчика для ВСУ. Что и раньше было «секретом Полишинеля», а теперь, усилиями шефа ГУР МОУ, разнесено по всему свету. И опять не случайно, что именно к скандалу с Пелоси была приурочена сенатская резолюция, призывающая объявить Россию «спонсором терроризма». («Пусть-де Москва занимается своими проблемами и не впрягается за Пекин»). Москва отреагировала угрозой разрыва дипотношений, которая, нет сомнений, при нынешних раскладах в российских верхах, будет исполнена, если Госдеп пойдет на поводу у «верхнепалатных» членов всё того же Конгресса. И это тоже в «кейс» российско-китайских отношений. Развести не получится!

Третий аспект представляется самым главным. Ответственность за провокацию, ведущую к резкому обострению ситуации в Тайваньском проливе и во всем регионе, несёт не Пелоси персонально, а США как государство-провокатор и тайваньский режим как американская марионетка, вынашивающая с подачи своего патрона, у которого сидит в кармане, планы провозглашения так называемой «независимости». Эпицентр конфликта — Тайвань, а не США, которые являются одной из его сторон. Поэтому и меры военного реагирования, и маневры — это то самое, что Пекин будет применять к Тайбэю. А к Вашингтону — лишь по мере его вмешательства в ситуацию восстановления территориальной целостности КНР. Поэтому действия против Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, были бы отвлечением в сторону от главной темы. Всё по порядку, шаг за шагом: приведение в порядок властителей Тайваня, возомнивших себя «пупом Вселенной», затем остальное. Если потребуется. Ибо при воссоединении страны, если Вашингтон не «дёрнется», то и вопросов к нему никаких. А «дёрнется» — тогда и только тогда следует отвечать. Именно по этой схеме Россия действует на Украине. Фактически идет противостояние с США и НАТО, а непосредственный удар был нанесен не по Вашингтону, а по ВСУ. И тогда, когда «созрело». Кстати, в Киев, кто забыл, Пелоси тоже приезжала, причем о визите было объявлено уже после его завершения. И никакой информационной истерики не было. Ибо знающие люди говорят, что американская сторона согласовывает с Москвой каждый такой визит, не только своих, но и европейских функционеров. Чтобы «чего» не вышло…

А с Пекином согласование было? Конечно, ибо зачем тогда Байден звонил Си Цзиньпину, и в результате этого разговора из списка делегации вылетел Помпео?

Как и в какие сроки Китай будет разбираться с Тайванем? Гадать на кофейной гуще не будем, но учения, которые начинаются 4 августа согласно вот этой схемы, очень походят на военную блокаду острова, ибо перекрывают проход судов в основные торговые порты.

Народно-освободительная армия Китая
Народно-освободительная армия Китая

Наконец, четвертый аспект, внутриполитический. В принципе его можно было не затрагивать, если бы большинство распространяемых со вчерашнего вечера спекуляций так или иначе не сводились к тому, что «время Си Цзиньпина-де истекло», с соответствующим намеком на предстоящий XX съезд и «неизбежность» обострения внутрипартийной борьбы в КПК. Как на самом деле? В действительности сам факт сжигания мостов США с Китаем действует на сторонников сближения с Вашингтоном в китайском руководстве (если таковые остались), скажем мягко, крайне негативно, выбивая из-под них почву и сокращая ареал возможностей. Конкретно: этот факт подрывает их позиции точно так же, как начало российской СВО на Украине в короткие сроки в разы уменьшило влияние либералов в нашей элите. Как и у нас, в Китае на съезде, а возможно и до него повышается вероятность кадровых изменений, направленных на углубление консолидации руководства вокруг Си Цзиньпина по той же самой схеме, по которой это произошло у нас вокруг Владимира Путина. Как процитировали в ТГ-каналах политолога Егора Холмогорова, «в ближайшие 48 часов идиота можно будет опознать по фразе «комсомольцы скинут Си». При всей неоднозначности этого эксперта, данный тезис — в точку!

Маленький штрих. Если бы происходило нечто экстраординарное, глава МИД КНР Ван И без сомнения прервал бы африканское турне и вернулся бы в Пекин. Но он этого не сделал, а заявления с осуждением хулиганской выходки Пелоси прозвучали с места, без отрыва от основной работы.

Можно привести и пятый аспект, поставленный в центр внимания добросовестными экспертами. Чтобы не пересказывать, приведем выдержку из соответствующей объемной цитаты.

Китайский свяZноj

Точно известно, что в ходе разговоров американской стороне было предъявлено, что ни о каком государственном визите речи быть не может. В результате вместо визита Пелоси на Тайвань получилось «Турне по Азии». В него вошли четыре страны: Сингапур и Малайзия + Япония и Южная Корея. Попарная разбивка связана с географическим расположением упомянутых стран. Про Тайвань в программе визита ничего не упоминалось, что сразу же упростило ситуацию. В чём упрощение? В том, что по ходу официального визита можно делать частные, это никак не регламентируется. Если чиновник N посещает несколько объектов в городе в рамках программы изучения положения дел, допустим, в строительстве, то он может по пути зайти в продуктовый магазин. Это не будет частью программы поездки.

Статус посещения Тайваня Нэнси сразу же падает с «правительственный визит по странам региона» до «частный заезд по пути к знакомым».

Ничего 2 августа не закончилось. В этот день, точнее вечер, глобальное развитие просто перешло в новую фазу. Всё самое интересное, напротив, только начинается. «Диванным аналитикам» и слабонервным — запастись попкорном, расслабиться, получать удовольствие и работать преимущественно на прием, не засоряя эфира.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет Пелоси держит курс на Тайвань?