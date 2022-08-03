Москва, 3 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Экономика Европы слишком сильно зависит от российских ресурсов и не может на данный момент полностью от них отказаться. Ситуация внутри Евроблока и так уже катастрофическая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Gazprom.ru Газ

«Инфляция в странах, использующих евро, установила еще один впечатляющий рекорд. Германия уже испытала на себе рост цен на энергоресурсы, остановку производств, закрытие компаний и всплеск инфляции.

Россия, несомненно, является одним из важнейших игроков на мировом энергетическом рынке. Санкции, введенные против России, и, как следствие, снижение поставок ресурсов, укрепило зависимость Европы от российского газа и нефти.

Из-за подорожания энергоресурсов не только немецкая промышленность лишилась конкурентных преимуществ, но и другие страны и отрасли производства ЕС. Это отрицательно влияет на все сферы экономик Евросоюза.

В настоящее время основным вопросом для ЕС является обеспечение достаточного количества энергии и ресурсов по доступной цене для предприятий и всех граждан. Бесперебойное снабжение энергией должно быть обеспечено для всех по максимально доступной цене, что на данный момент невозможно из-за санкционной политики Европы.

Не исключено, что Россия может вообще прекратить экспорт нефти и газа в Европу и отказаться от доходов, чтобы получить политическое влияние. Если Россия решит полностью прекратить поставки газа, Европа не сможет довести уровень своих хранилищ до 90% до зимнего периода, что может стать экономическим шоком для ЕС.

Время истекает, и любое промедление будет стоить миллионы евро каждый месяц в ущерб инфраструктуре и экономической стабильности Евроблока. Европейские лидеры это прекрасно понимают, и уже сейчас ищут возможности, чтобы избежать потенциального ущерба.

А выход один: необходимо отказаться от бессмысленных санкций против России, чтобы избежать экономической катастрофы. Либо сотрудничество с Россией и снятие санкций, либо рекордная инфляция и стагнация экономики.

В такой серьезной проблеме, как энергетический кризис, нельзя смотреть на уровень готовности к реагированию на уровне страны. Ни одна страна не может справиться с таким кризисом в одиночку.

Сегодня Европе необходимо сделать все возможное, чтобы избежать серьезной нехватки энергоресурсов. Эта зима может стать историческим испытанием для европейской экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что Германия сможет избежать энергетической катастрофы только отказавшись от антироссийских санкций.

Читайте также: В Германии назвали способ избежать энергетической катастрофы