Джакарта, , 15:52 — REGNUM Сотни работников сферы туризма объявили забастовку из-за стремительного роста цен на входные билеты в национальный парк, где обитают вараны Комодо в Индонезии, сообщает туроператор из Лабуан Баджо.

Варан Vassil

Для правительства новые тарифы должны позволить сохранить среду обитания этих огромных ящериц. Но гиды и рестораторы осуждают слишком высокие цены, что приведет к падению посещаемости и, следовательно, их доходов.

Стоимость билетов выросла в 18 раз и составила 3,75 млн индонезийских рупий (около 247 евро) на человека.

«До конца августа в забастовке примут участие не менее 700 работников», — заявил Сервианус Сетиаван, туроператор из Лабуан Баджо.

В Индонезии обитает около 3300 варанов Комодо, длина которых может достигать трех метров. Внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2019 году вараны привлекли почти 222 000 посетителей.