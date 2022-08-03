Некрасовское, Ярославская область, 3 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ярославской области Ростехнадзор выявил факт эксплуатации нелегального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба центрального управления Ростехнадзора.

Газопровод

Проверка была проведена совместно с прокуратурой. Незарегистрированный газопровод ООО «Триумф» был выявлен в деревне Пирогово Некрасовского района Ярославской области.

Всего специалисты нашли 20 нарушений. Среди них эксплуатация газопровода, протяжённостью в 14,1 километр без регистрации, осуществление деятельности юридическим лицом без лицензии, отсутствие подготовки и аттестации работников, в том числе руководителя общества.

Стоит отметить, что помимо отсутствия лицензии на ведение подобной деятельности, фирма таже не провела экспертизу промышленной безопасности зданий, сооружений и техустройств, а также не провела диагностики и испытаний объекта.

Сейчас в отношении организации составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы административного дела направлены в Некрасовский районный суд. Подключены ли к газопроводу жилые дома, не сообщается.