Питтсбург, США, 3 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Певица Уиллоу Смит, дочь актёра Уилла Смита, остановила своё выступление после того, как один из зрителей потерял сознание. Об этом 3 августа пишет TMZ.

Цитата из клипа певицы Уиллоу Смит Уиллоу Смит

Как отмечает издание, инцидент произошёл на площадке PPG Paints Arena в Питтсбурге (США), где Смит выступала на разогреве у рэпера Machine Gun Kelly. По словам свидетелей, певица остановила шоу, подбадривая фанатку, которой стало плохо, пока её не унесли на носилках.

ИА REGNUM напоминает, что многие западные и российские артисты стали внимательнее относиться к тому, что происходит в толпе на концертах — причиной этого стала давка, образовавшаяся на фестивале Astroworld рэпера Трэвиса Скотта, в результате которой погибло десять человек. Ради помощи фанатам свои выступления останавливали исполнители Гарри Стайлс, Билли Айлиш, Halsey, Егор Крид и многие другие.