Кемерово, , 15:52 — REGNUM В Кемеровскую область 3 августа прибыли артисты Донецкой государственной академической филармонии во главе с дирижером симфонического оркестра Владимиром Заводиленко. Об этом сообщили в правительстве сибирского региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Отмечается, что они побывают на экскурсиях в учреждения культуры Кемерова и проведут совместную репетицию с Губернаторским симфоническим оркестром филармонии Кузбасса. А также посетят большой концерт популярной классической музыки фестиваля «Симфоночь на Томской Писанице».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе начали сбор средств на восстановление Горловки.