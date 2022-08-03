Кемерово, 3 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Кемеровскую область 3 августа прибыли артисты Донецкой государственной академической филармонии во главе с дирижером симфонического оркестра Владимиром Заводиленко. Об этом сообщили в правительстве сибирского региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Отмечается, что они побывают на экскурсиях в учреждения культуры Кемерова и проведут совместную репетицию с Губернаторским симфоническим оркестром филармонии Кузбасса. А также посетят большой концерт популярной классической музыки фестиваля «Симфоночь на Томской Писанице».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе начали сбор средств на восстановление Горловки.