Элиста, 3 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Калмыкии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом. Женщину обвиняют в служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СК России 3 августа.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что с октября 2021 года по апрель 2022 года в целях получения средств, необходимых для поддержания деятельности дошкольного учреждения, женщина внесла в приказы «О доплате за расширение зоны обслуживания» фиктивные данные об исполнении воспитателями своих трудовых обязанностей. Документы были заверены её подписью.

В результате воспитателям неправомерно была выплачена зарплата на общую сумму около 290 тыс. рублей. Эти деньги обвиняемая потратила на поддержание деятельности детского сада.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору.