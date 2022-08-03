Уярский район, Красноярский край, 3 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Уярском районе Красноярского края начнётся суд по делу об уничтожении имущества жителей в результате неосторожного обращения с огнем. На скамье подсудимых окажется работник администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По данным следствия, несмотря на штормовое предупреждение, 7 мая 2022 года обвиняемый организовал пожарно-тактические учения для выжигания сухой травы. При этом расстояния до жилых домов составляло менее 50 метров.

«В нарушение установленных норм, пожарный автомобиль в момент возникновения пожара отсутствовал. В условиях ветреной погоды огонь распространился по направлению ветра по сухой растительности на территорию жилых домов», — отметили в ведомстве.

В результате разгоревшийся пожар полностью уничтожил два жилых дома, а также надворные постройки. Ущерб жильцов был оценён в более чем 5 млн рублей.