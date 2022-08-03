Салехард, 3 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. На Ямале проекту «Гектар Арктики» исполнился год. За это время заключено 315 договоров на пользование землёй, из них 32 — по коллективным заявлениям. Ещё 180 заявлений находятся на рассмотрении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Общая площадь участков, которые можно получить на Ямале составила более 17 тысяч гектаров.

Земля выдается с целью строительства дома или дачи, сельского хозяйства, создания бизнеса или открытия туристического проекта. Земля предоставляется сроком на 5 лет.

На данный момент властями Ямала дорабатывается действующий закон.

«Проект закона, который планируем рассмотреть сразу после открытия осенней сессии, уточняет территории вновь образованного муниципального округа Шурышкарский район, в границах которых гражданам бесплатно предоставляются земельные участки», — заявил Сергей Ямкин, председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области 1 августа прошло оперативное совещание, в ходе которого обсудили программу «Гектар Арктики». 1 августа исполнился ровно год с момента её запуска. За этот период с заявлением о предоставлении земельного участка к властям обратились 4,5 тысячи желающих.

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