Иркутск, 3 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Предпринимателям Иркутской области на Цифровой платформе МСП. РФ, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», стали доступны восемь региональных мер поддержки. Уже поданы первые заявки на получение. Об этом стало известно на встрече с предпринимательским сообществом Приангарья.

Цитата мсп. рф Цифровая платформа МСП

Теперь малый и средний бизнес Иркутской области сможет получить на МСП. РФ услуги по сопровождению и выводу товаров на маркетплейсы, рекламе на радио, изготовлению полиграфии, сертификации и стандартизации продукции. Среди мер поддержки также консультации в области стандартизации и аккредитации технологических процессов, изделий и продукции; проведение исследований и измерения продукции; разработка технической документации и предоставление в аренду оборудования лаборатории Центра сертификации.

Перед встречей с предпринимательским сообществом вопросы взаимодействия Корпорации МСП с органами исполнительной власти и организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса региона обсудили в правительстве Иркутской области.

«Иркутская область входит в двадцатку регионов Российской Федерации по количеству субъектов МСП и в тройку по Сибирскому федеральному округу. В регионе насчитывается 81 657 представителей малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость 211 714 жителям региона, что составляет почти четверть от всего работающего населения области.

Меры по развитию и поддержке сферы малого и среднего предпринимательства всегда были приоритетными направлениями государственной политики, как на федеральном, так и региональном уровнях. В условиях беспрецедентного санкционного давления, в сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации, значимость поддержки малых и средних субъектов предпринимательства актуальна как никогда», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев на встрече рассказал об основных направлениях деятельности Корпорации, мерах финансовой поддержки бизнеса и новых возможностях.

«Корпорация активно взаимодействует с регионом, органами власти, институтами развития. Поддержка малого и среднего бизнеса сегодня — один из приоритетов. И Корпорация реализует несколько совместных проектов», — рассказал Кирилл Коломийцев.

Руслан Ситников подчеркнул, что Иркутская область успешно сотрудничает с Корпорацией МСП по всем направлениям деятельности, а также принимает активное участие в наполнении Цифровой платформы МСП, которая призвана предоставить доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки в одном месте.

«По состоянию на начало июля, наш регион являлся первым из числа субъектов РФ по размещенным карточкам на Цифровой платформе», — отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

Кирилл Коломийцев на встрече с бизнес-активом региона также рассказал про финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые сегодня доступны предпринимателям, в том числе — про антикризисные меры.

Так, получить финансирование предпринимателям, у которых недостаточно залога, помогут «зонтичные» поручительства. Это упрощенный способ получить кредит, при котором Корпорация МСП возьмет на себя до 50% риска. С момента запуска механизма в сентябре прошлого года более 110 малых и средних компаний Иркутской области при помощи «зонтичных» поручительств привлекли суммарно 1,3 млрд рублей кредитных средств.

При совмещении механизма с поручительствами Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составлять до 90% для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% для всех остальных.

«Зонтичные» поручительства можно также использовать для получения льготного кредитования по программе стимулирования кредитования (ПСК), которую совместно реализуют Корпорация МСП и ЦБ РФ. По новым правилам программы предприниматели могут привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты. Ставка по ПСК составляет ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%. Она была снижена с 12,5 до 11% сразу после снижения ключевой ставки до 8%. Получить кредит по программе ПСК можно в 59 банках-партнерах.

Одной из визитных карточек Иркутской области является озеро Байкал, а гостиничный бизнес уже давно стал точной притяжения для бизнеса. В начале июля в разделе Цифровой платформы МСП. РФ «Бизнес-обучение» стартовал бесплатный «МСП: Акселератор НоReCa+». В нем участвуют 50 компаний — представителей гостинично-ресторанного бизнеса и индустрии гостеприимства, отобранных по итогам онлайн-питчинга из 150 предприятий.

В течение 2,5 месяцев предприниматели вместе с персональными экспертами и трекерами будут заниматься вопросами повышения прибыльности, тестировать новые идеи, а также создавать партнерскую сеть, продвигать и масштабировать свой бизнес.

«В 2022 году Корпорация МСП впервые проводит акселератор для индустрии гостеприимства. Это трехмесячная работа над своим бизнесом с экспертами индустрии, при помощи которых предприниматели смогут улучшить ценностное предложение, проверить жизнеспособность бизнеса и протестировать новые сегменты и рынки», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Одновременно со стартом акселератора НоReCa+ начался прием заявок в новую программу «МСП: Акселератор социальных проектов». Его задача — вместе с экспертами вывести бизнес на новый уровень: оптимизировать продукт, настроить каналы продаж, расширить рынки сбыта и масштабировать свою деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», для удобства представителей бизнеса начала работу Цифровая платформа с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданам.

Создаётся «одно окно», где они смогут получать все меры поддержки в электронном виде и дистанционно, например, через мобильное приложение. Сейчас на платформе представлено 19 сервисов, которые помогают предпринимателям зарегистрировать бизнес, получить кредиты на его развитие, наладить сбыт продукции, найти поставщиков, пройти обучение и т.д.