Турин, Италия, , 15:46 — REGNUM Как сообщает издание Sport24, итальянский клуб «Торино» не может договориться с «Аталантой» из Бергамо о сумме выкупа 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Торино» не способно заплатить 12 миллионов евро за трансфер Миранчука.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук сыграл в 19 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Аталанту» Алексей Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года.