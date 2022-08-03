Ярославль, , 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле. В ходе рабочей встречи президент сообщил, что поручит федеральным ведомствам заняться вопросом строительства.

Рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Евраева yarregion.ru

«Поработаем, поработаем, я поручу различным ведомствам, и они проработают этот вопрос. У него (Марата Хуснуллина — ИА REGNUM) достаточно много ресурсов, посмотрим, что у него может быть в загашнике. И в целом, посмотрим по исполнению бюджета этого года и следующего. Поработаем, вопрос важный, я согласен с вами», — сказал Владимир Путин в ответ на просьбу врио губернатора о поддержке проекта.

Михаил Евраев отметил, что мост необходим для развития Ярославля и области.

«Это вопрос, без которого сложно себе представить дальнейшее развитие региона — вопрос «Карабулинской развязки», южного полукольца города. Сегодня по трассе М8 к Ярославлю идет огромный поток транспорта и далее через Октябрьский мост въезжает в левобережную часть города. Это является серьезным препятствием для развития города, у нас очень серьезные пробки. Первый этап, самый главный, это строительство моста через Волгу», — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора рассказал президенту, что вопрос серьёзно прорабатывался последние 6 лет.

«Ориентировочная стоимость моста — 18 миллиардов рублей. Предполагается поэтапное финансирование в течении 4 лет — первые два года вложения составят примерно 2,5 миллиарда рублей, а основная нагрузка придется на 2025–2026 годы», — доложил глава региона.

Новый мост должен создать потенциал для строительства жилья в Ярославле на 3 млн квадратных метров.

Помимо этого, в ходе встречи Михаил Евраев доложил Владимиру Путину об основных показателях социально-экономического развития региона. Президент назвал положение дел в регионе «вполне удовлетворительным» и отметил, что Михаилу Евраеву удалось наладить работу.

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