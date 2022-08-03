Калининград, 3 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Литва может остановить транзит грузов для Калининграда с началом осени, поэтому в регионе продолжают работу по субсидированию морской переправы. Об этом руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил 3 августа.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Граффити в Калининграде

Транзит грузов из России может прекратиться с 1 сентября. Калининградские власти ожидают, что Литва предоставит официальный комментарий по этому вопросу, так как пока вышли только публикации в СМИ.

«Понимая, что ответ может быть достаточно неоднозначным от литовцев, продолжаем вести работу по субсидированию нашей морской переправы в порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — заявил Лысков РИА Новости.

Он добавил, что угрозы по поводу остановки транзита в регионе воспринимаются как «игра литовских властей», которые стараются вернуть этот вопрос в топ европейской новостной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что железнодорожный транзит в Калининград может остановиться из-за проблем с оплатой перевозок.

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