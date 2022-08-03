Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Порядка 792 тыс. нарушений правил дорожного движения зафиксировали в июле комплексы фотовидеофиксации на дорогах Санкт-Петербурге. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, этом сообщили 3 августа в пресс-службе Смольного.

Дорожные камеры Rostgrupp.ru

В Санкт-Петербурге за безопасностью на дорогах следят 600 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса.

«739 тысяч (93%) составили нарушения скоростного режима, 39 тысяч (5%) — проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию), и 13 тысяч (2%) движение либо остановка на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств», — отметили в Смольном.

По данным ГИБДД за полгода благодаря системе дорожно-транспортная обстановка в городе улучшилась. Количество ДТП с пострадавшими снизилось на 17,7%, а смертности на 41,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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