Махачкала, 3 августа 2022, 15:42 — REGNUM В Дагестане изменена мера пресечения братьям Курбановым, которые расстреляли главу села Новокули в отделе полиции. Являясь сотрудниками Росгвардии, они произвели 26 выстрелов в главу села Новокули Абакара Капланова. Все это происходило в отделе полиции Советского района города Махачкалы 6 февраля 2021 года.
После совершения преступления их арестовали, возбудили уголовное дело об убийстве. Причиной конфликта стал якобы земельный вопрос, так как все трое являлись односельчанами, а совершено преступление было в состоянии аффекта.
Все это время подозреваемые находились в СИЗО, однако 2 августа в Советском районном суде города Махачкалы было решено выпустить их на свободу, так как им изменена статья на другую, более мягкую — совершение преступления группой лиц в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.
Срок нахождения под стражей для обвиняемых по этой статье истекал 3 августа 2022 года. Суд решил, что в дальнейшем продление ареста нецелесообразно, несмотря на то, что расследование еще не завершено.
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