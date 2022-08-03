Махачкала, , 15:42 — REGNUM В Дагестане изменена мера пресечения братьям Курбановым, которые расстреляли главу села Новокули в отделе полиции. Являясь сотрудниками Росгвардии, они произвели 26 выстрелов в главу села Новокули Абакара Капланова. Все это происходило в отделе полиции Советского района города Махачкалы 6 февраля 2021 года.

Арест Вести Детально

После совершения преступления их арестовали, возбудили уголовное дело об убийстве. Причиной конфликта стал якобы земельный вопрос, так как все трое являлись односельчанами, а совершено преступление было в состоянии аффекта.

Все это время подозреваемые находились в СИЗО, однако 2 августа в Советском районном суде города Махачкалы было решено выпустить их на свободу, так как им изменена статья на другую, более мягкую — совершение преступления группой лиц в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.

Срок нахождения под стражей для обвиняемых по этой статье истекал 3 августа 2022 года. Суд решил, что в дальнейшем продление ареста нецелесообразно, несмотря на то, что расследование еще не завершено.

«Согласно материалам уголовного дела, ранее подсудимым предъявлялось обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, в рамках которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что в числе обстоятельств при определении меры пресечения учитывается тяжесть предъявленного обвинения и заключение под стражу допускается только по уголовным делам по тяжким и особо тяжким преступлениям, а предъявленная подсудимым статья относится к преступлениям небольшой тяжести, суд в соответствии с ч.1 ст.108 УПК РФ счел необходимым изменить им меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении суда.

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