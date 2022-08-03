Тбилиси, 3 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно помочь уйти из политики. Об этом 3 августа заявил журналистам депутат парламента республики от оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Если мы хотим, чтобы в этой стране вместо вражды, воцарился мир, крайне необходимо, чтобы Михаилу Саакашвили не создавали препятствий при достижении цели, предполагающей уход из политики», — сказал депутат.

Хвичия заявил, что так будет лучше для всех. В том числе, по мнению оппозиционера, партия Саакашвили без своего неформального лидера получит шанс «стать партией».

Напомним, 30 июля адвокат Саакашвили Виктор Гелбахиани сообщил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики. Бывший президент данное заявление пока не комментировал лично. До этого он на протяжении нескольких месяцев заявлял, что из-за серьёзных болезней скоро умрёт, если его срочно не вывезут лечиться за границу.