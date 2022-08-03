Манагуа , , 15:42 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что США должны научиться уважать все народы мира, если они хотят, чтобы уважали их самих. Об этом пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега

Выступая на церемонии, посвященной 43-й годовщине основания ВВС армии Никарагуа, глава государства заявил, что цель Вашингтона — уничтожить Россию и Китай.

«Они [США] видят в них две великие державы, которые обгоняют их в плане развития, науки и техники», — сказал Ортега.

По его словам, Россия ведет справедливую войну против фашизма, поскольку он не исчез с падением власти Адольфа Гитлера, а укоренился в некоторых европейских странах, таких как Украина.

Говоря о Китае, он подчеркнул развитие инвестиций азиатского гиганта в различных частях мира, и то, как эти действия приводят в ярость правительство США.

Он назвал позицию Белого дома по развязыванию агрессии против Пекина безумной: «Какой вред Китай нанес Соединенным Штатам, какой вред он нанес народам мира? США беспокоит то, что Китай приносит выгоду этим народам, и они чувствуют, что теряют власть над народами Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки и Азии».