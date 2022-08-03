Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. После старта 15 июля завершающего этапа транспортной реформы в Санкт-Петербурге, который окончательно убрал с дорог коммерческие маршрутные такси, горожане стали замечать, что маршрутки с городских улиц не исчезли, а наоборот. Об этом сообщило 3 августа издание «Деловой Петербург».

Василий Иванов ИА REGNUM Маршрутное такси

В комитете по транспорту пояснили, что в Смольном располагают сведениями как о местах возникновения нелегальной перевозочной деятельности, так и о потенциально возможных новых маршрутах и местах притяжения нелегальных перевозчиков.

«Комитет в рамках работы межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга (МТК) на постоянной основе организовывает мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок, в том числе пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. Указанные мероприятия проводятся ежедневно», — заметили в ведомстве.

Правонарушителей штрафуют на 300 тыс. рублей за каждый выявленный эпизод нелегальной перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, маршрутные автобусы арестовывают.