Владимир, , 15:41 — REGNUM Во Владимире завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего-строителя, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, работодатель нарушил правила безопасности и допустил к работе нетрезвого каменщика без средств индивидуальной защиты и не прошедшего соответствующего обучения. Работы велись на пятом этаже строящегося многоквартирного дома. 15 марта около 14:00 рабочий, потеряв равновесие, выпал из оконного проема и скончался на месте от полученных повреждений.

В отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вину обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направили в суд.