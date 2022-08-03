Анкара, , 15:41 — REGNUM В пролив Босфор вошёл сухогруз с украинским зерном, который ранее первым после заключения зернового соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН вышел из порта Одессы. Проход судна 3 августа в прямом эфире транслировал турецкий телеканал TV-24.

Сухогруз The Photographer

Также сухогруз во время вхождения в пролив сопровождает катер береговой охраны Турции.

При этом указывается, что судно шло в пролив по морскому коридору в северо-западной части Черного моря и эту гуманитарную операцию спланировали при активном участии офицеров из России в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в морских портах Украины по-прежнему заблокированы минами и угрозой обстрела 69 иностранных судов из 15 стран.