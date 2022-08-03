Москва, 3 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие просит об аресте экс-чиновника, сообщили 3 августа в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сойников задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, повлекшем тяжкие последствия. Такое преступление предусмотрено пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, наказание может составить до десяти лет колонии.

Следствие ходатайствует о помещении Сойникова под арест до 1 октября.

Ныне Сойников безработный. Весной 2022 года его уволили из МЧС после ликвидации аппарата министра как структурного подразделения.