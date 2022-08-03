Москва, , 15:39 — REGNUM Депутат Госдумы от СРЗП кандидат на пост главы Удмуртии Вадим Белоусов получил 10 лет строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей.

Мосгорсуд Rapo.ru

По данным следствия, Белоусов вместе с тещей — главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой, а также экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими фигурантами получили взятку в размере 3,25 млрд рублей от дорожно-строительного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог.

В ходе заседания в Мосгорсуде прокурор просил для депутата 14 лет колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей, а также настаивал на лишении его права занимать государственные должности на протяжении 15 лет. Прокурор также попросил лишить его медали «За заслуги перед Отечеством II степени».

На слушания в суд парламентарий не явился.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белоусов уже лишен депутатской неприкосновенности. Госдума может уже в сентябре обсудить вопрос о лишении мандата депутата Госдумы Белоусова.

Парламентарий представляет в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области.

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