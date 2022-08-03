Москва, 3 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Выступление экс-канцлера Герхарда Шредера за запуск вызвано желанием политика снизить стан ЕС нагрузку на рядовые домохозяйства и сохранить градообразующие отрасли промышленности стран ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

«Проблемы с поставками российского газа в Европу сделают этот отопительный сезон для ее домохозяйств чрезвычайно дорогим. Рост цен на природный газ потянет за собой повышение тарифов на тепло и электроэнергию.

В Германии уже анонсировали осенний рост цен на газ для потребителей на 133%. Рост тарифов разгонит инфляцию в Евросоюзе, уровень которой в июле месяце уже достиг величины в 9%. На пороге начало рецессии в Еврозоне.

Основной удар от рукотворных проблем с поставками газа приходится на промышленность. Уже сейчас о катастрофическом состоянии заявили энергетическая и химическая промышленность, производители минеральных удобрений для сельского хозяйства.

К зиме кризис перекинется на остальные сектора промышленности. На сегодняшний день уровень заполнения ПХГ составляет в среднем 68%. В июне месяце ЕС принял новые правила, по которым ПХГ должны быть заполнены голубым топливом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90% к той же дате.

Оставшиеся 12% емкости ПХГ приходится заполнять по биржевым ценам, которые уже достигли 2200 долларов за 1000 кубометров. Синоптики прогнозируют холодную зиму в странах ЕС. Цены на природный газ могут вырасти до 3000-3500 долларов за 1000 кубометров.

Поставки американского и ближневосточного СПГ недостаточны как по объему, так и в связи с неготовностью инфраструктуры для его разгрузки. Возможности Норвегии, Нидерландов, Алжира ограничены для замены российского газа.

Сегодня газопровод «Северный поток — 1» работает на 20% мощности, «Северный поток — 2» полностью заполнен техническим газом, однако не работает из-за приостановки его сертификации.

В конце июля ЕК приняла решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% в течение следующих восьми месяцев. Политики отдельных стран, таких как Венгрии, Португалии, Испании, Греции и Польши, выступили против предложения ЕК, Сокращение потребления газа станет обязательным в случае объявления чрезвычайной ситуации. А она не за горами.

Причина сложившейся ситуации – рукотворная. ЕС в лице ЕК приняли решение о сокращении поставок российского газа, заморозили готовый газопровод «Северный поток - 2» в угоду американским производителям СПГ и программе «зеленой энергетики». Но не рассчитали ни объемы, ни сроки, ни возможности стран Евросоюза.

В условиях отсутствия развитой инфраструктуры для приема СПГ поспешили с принятием антироссийских санкций. Результат печальный и вызывает только сожаление. Что делать и как выходить из этой ситуации? Владимир Путин ранее предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу запустить «Северный поток - 2», однако власти Германии выступили против такого решения, поскольку считают, что запуск трубопровода станет «капитуляцией» после введенных против России.

Члены Бундестага Штеффен Котре и Клаус Эрнст призывают правительство Германии запустить в эксплуатацию «Северный поток - 2», вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля. Поиском ответа на энергетические вопросы стал и неофициальный визит экс-канцлера ФРГ Герхард Шредера.

По словам политика, «Самым простым решением для правительства Германии было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Запуск трубопровода снизил бы нагрузку на рядовые домохозяйства рядовых граждан и сохранил бы градообразующие отрасли промышленности стран ЕС». Но примет ли правительство ФРГ подобное решение?! Зима не за горами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом о скорейшем запуске в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» для снижения финансовой нагрузки на жителей Европы выступил экс-канцлер ФРГ Герхарл Шрёдер.

Читайте также: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал запустить газопровод «Северный поток — 2»