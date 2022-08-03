Новосибирск, 3 августа 2022, 15:39 — REGNUM Руководство Росздравнадзора знает о действиях правоохранительных органов в новосибирском управлении. Об «РБК Новосибирск» сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Напомним, что наканунев Новосибирске прошли обыски в региональном управлении Росздравнадзора.
«Им оказывается всестороннее содействие для установления всех обстоятельств», — уточнили в Росздравнадзоре.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске задержали руководителя управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву.
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