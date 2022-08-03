3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление мэра Риги Мартиньша Стакиса о том, что памятник советским воинам в Риге будет демонтирован и уничтожен.

Мирослава Романенко, , 16:43 — REGNUM Памятник советским воинам в Риге будет демонтирован и уничтожен. Об этом 3 августа заявил мэр города Мартиньш Стакис.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Музей оккупации ни один из элементов памятника не признал имеющим художественную ценность, поэтому после демонтажа он будет утилизирован», — сказал он в эфире местного телевидения.

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Заявление мэра Риги обсудили в мессенджере Telegram. Многие осудили решение властей Латвии.

«Да уж, последователи Гитлера всё не угомонятся», — написал Dmitry.

«Кто забывает историю, тому поправляют географию!» — добавил «М».

«Господи, когда их накажут? Обрубите им экспорт, импорт, газ. Тогда по-другому затявкают. Может хватить утираться? Честь государства должна быть приоритетна над мнением толстосумов», — отметил Евгений.

«Одно слово — фашисты! Отсюда и их поступки. Неудивительно», — не выдержала Nat.

«Чтоб потом назад в спешке не пришлось прикручивать…» — пишет Romi4.

«Свиньи неблагодарные», — написала еще одна участница обсуждения.

«С другой стороны, за что им быть благодарными? Они Гитлера ждали. Во всех учебниках истории у них СССР — «оккупанты». Странно, что так долго ещё памятники простояли», — ответил ей (Tatiana) «Да».

«Вот и как мы к ним должны относиться? Сами дичь творят, а потом скулят и просят помощи», — отреагировал Duzerberg.

«Им проще всего бороться с памятью и с памятниками, то есть с теми, кто не может им ответить…» — добавил Alex K.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

«Ну правильно, скоро будут ставить памятники новым освободителям Риги, допрыгаются», — иронизирует Ekaterina.

«Если СССР — оккупант, значит Латвия — пособник нацистов, где ответственность и репарации?» — задался вопросом Antic.

«Надеюсь, когда в Латвии возникнет необходимость улучшить отношения с Россией, одним из условий должно быть восстановление всех памятников, посвящённых освобождению от фашистской оккупации в первоначальном виде…» — прокомментировал Алексей.

«Памятник Воину-Освободителю в Берлине ещё стоит! А прибалты всё время недолюбливали Россию, так что ничего удивительного», — отметила Лера.

«А пусть уничтожают. Они же не принимали участие в борьбе с Гитлером. Они его встречали хлебом-солью», — отреагировала Tatyana.

«Что-то очередь из желающих денацифицироваться растёт с каждым днем», — с сарказмом отметил «Добрый Заяц».

«Ох, чую допрыгаются прибалты», — пишет Анастасия.

«Украина 8 лет Россию в гости звала, и мы пришли. Теперь прибалты нас зовут… Ждите…» — написала Elena B.

«Оставим их в покое, они сами себя сжирают. Не надо им мешать», — подытожил Verdeboss.