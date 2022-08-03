Казань, , 16:49 — REGNUM В Казани 3 августа дали старт первенству России и Всероссийским соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Казани Minsport. tatarstan.ru

Соревнования проходят в центре гребных видов спорта. Ожидается выступление спортсменов в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Кроме этого, участники поборются в одиночках на дистанции 5 км и в эстафетах на 200 метров.

Соревнования продлятся до 7 августа.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 1–4 июля прошли соревнования на кубок России по гребному спорту.

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