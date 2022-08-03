Москва, 3 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова купила дорогой подарок для своего супруга, рэпера Джигана (Денис Устименко). Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Neji007 Рэпер Джиган

Блогер подарила Джигану автомобиль — минивэн Mercedes-Benz V-класса. Транспортное средство стоит от 10 млн до 30 млн рублей в зависимости от комплектации. Самойлова также приклеила на капот изображение со своим лицом, которое рэпер расцеловал, когда получил подарок.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года Джиган также подарил жене на её день рождения автомобиль марки Rolls Royce. Его стоимость составила более 23 млн рублей.