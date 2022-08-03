Кишинёв, 3 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с прибывшим в Кишинёв членом Конгресса США от Демократической партии Эриком Суолуэллом. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба молдавского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Сообщается, что Санду заявила на встрече о важности укрепления демократических институтов. Также стороны обсудили отношения и сотрудничество Кишинёва и Вашингтона.

«Она (Санду, прим. — ИА REGNUM) выразила надежду, что Соединенные Штаты также помогут нам преодолеть нынешний экономический и энергетический кризисы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Суолуэлл положительно оценил стремление властей бороться с коррупцией, проводить реформы и вести страну курсом евроинтеграции.