Донецк, , 15:35 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты снова подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка.