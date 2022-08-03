Эр-Рияд, , 15:35 — REGNUM Министры стран — участниц нефтяного картеля ОПЕК+ 3 августа проведут встречу в формате видеоконференции, чтобы решить, сколько нефти добывать в сентябре с учетом высоких нефтяных цен и нестабильности в поставках энергоносителей, передает агентство Associated Press.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о влиянии на мировой спрос на нефть таких факторов, как рекордная инфляция и растущая заболеваемость COVID-19.

ОПЕК, возглавляемая Саудовской Аравией, и ее союзники во главе с Россией сократили добычу во время пандемии, когда цены и спрос на нефть резко упали. Срок действия этой меры истекает в сентябре 2022 года. Коалиция ОПЕК+ постепенно выводила на рынок всё больше нефти и газа по мере восстановления экономики.

На своем последнем заседании коалиция ОПЕК+ решила увеличить добычу в августе 2022 года на 648 000 баррелей в день. Некоторые эксперты в области энергетики ожидают аналогичного увеличения добычи в сентябре.

«Мы считаем, что ОПЕК+ постарается увеличить добычу в сентябре настолько, чтобы успокоить потребителей, обеспокоенных ростом цен на нефть и возможным дефицитом предложения, но не настолько сильно, чтобы оттолкнуть страны — члены ОПЕК+, у которых ограниченные возможности для увеличения добычи», — пояснил управляющий директор исследовательской компании Clearview Energy Partners Жак Руссо.

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