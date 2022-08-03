Подгорица, , 18:22 — REGNUM Базовое соглашение, подписанное между черногорским государством и Сербской православной церковью, будет отменено, как только Черногория получит новое правительство. Об этом заявило руководство Демократической партии социалиста (ДПС) президента Мило Джукановича 3 августа.

Мило Джуканович UNCTAD

В сообщении партии, опубликованном в «Твиттере», отмечается, что ДПС намерено еще в течение дня инициировать голосование о доверии правительству Дритана Абазовича, так как действующий премьер-министр только что подписал с Сербской православной церковью соглашение, которое не соответствует черногорской конституции.

ДПС призвала все политические силы, которые считают, что исполнительные власти Черногории безответственно относятся к национальным интересам, присоединиться к их инициативе.

Гражданское движение УРА премьера Абазовича ответило, что их не волнует инициатива Демократической партии социалистов, так как у нее не будет достаточной поддержки в парламенте для того, чтобы организовать голосование о доверии действующему правительству.