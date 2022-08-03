Гавана, 3 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выразил свое неприятие любых действий, наносящих ущерб территориальной целостности и суверенитету Китая, и осудил вмешательство во внутренние дела КНР. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter, комментируя визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

Кубинский министр также выразил «обеспокоенность ростом напряженности и обострением ситуации вокруг Тайваня».

Он также осудил тот факт, что «новые провокации, замаскированные под официальные контакты или визиты на высоком уровне, намеренно создают дополнительную опасность для регионального и международного мира и безопасности».