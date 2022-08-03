Уфа, 3 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Добровольцы из батальона им. Шаймуратова с утра до вечера участвуют в тренировках и стрельбах. Об этом 3 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Подготовка очень интенсивная. И скоро им в бой. Мы не могли не заехать — пожелать им удачи, победы и всем вернуться домой живыми и здоровыми. Всем парням — уважение и низкий поклон», ­ — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии прибыл на место боевого слаживания регионального батальона.