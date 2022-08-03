Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM Южный окружной военный суд признал законным решение гарнизонного военного суда о заключении под стражу заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению — фигуранту уголовного дела о хищении средств у Минобороны России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 3 августа.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Генерал штаба Южного военного округа обвиняется в том, что за государственный счёт обустроил земельный участок и отремонтировал жилой дом, оформленные на мать его супруги, но фактически принадлежащие ему. Для этих целей заключались фиктивные контракты на поставку продукции якобы для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах подследственного. Ему вменяются злоупотребление должностными полномочиями, взятка и мошенничество.

Следователи полагают, что генерал-лейтенант потратил на свои нужды около 2 млн рублей, принадлежащие Минобороны РФ.

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