Ростов-на-Дону, 3 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд признал законным решение гарнизонного военного суда о заключении под стражу заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению — фигуранту уголовного дела о хищении средств у Минобороны России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 3 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Генерал штаба Южного военного округа обвиняется в том, что за государственный счёт обустроил земельный участок и отремонтировал жилой дом, оформленные на мать его супруги, но фактически принадлежащие ему. Для этих целей заключались фиктивные контракты на поставку продукции якобы для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах подследственного. Ему вменяются злоупотребление должностными полномочиями, взятка и мошенничество.

Следователи полагают, что генерал-лейтенант потратил на свои нужды около 2 млн рублей, принадлежащие Минобороны РФ.