Новосибирск, , 15:28 — REGNUM В Новосибирской области региональную доплату к пенсии получают 112 112 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития области.

Пенсионер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что на эти цели ежемесячно направляется около 300 млн рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим новосибирским пенсионерам, у которых сумма общего материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года он составляет 12 086 рублей.