Новосибирск, 3 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области региональную доплату к пенсии получают 112 112 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

Отмечается, что на эти цели ежемесячно направляется около 300 млн рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим новосибирским пенсионерам, у которых сумма общего материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года он составляет 12 086 рублей.