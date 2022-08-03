Москва, 3 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Состояние бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. Об этом 3 августа сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак.

Напомним, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс почувствовал недомогание во время своего отдыха на Изумрудном побережье в итальянском городе Сардиния.

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